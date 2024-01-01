После ДТП с автобусом в Пермском крае госпитализированы двое детей и трое взрослых Всего пострадали восемь человек Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

После ДТП, которое произошло на трассе Березники – Чайковский вечером 8 сентября, госпитализированы пятеро пострадавших: двое детей и трое взрослых. Об этом сообщили в минздраве Пермского края региона. Всего в больницы были направлены шесть человек, включая троих детей, однако один ребёнок от госпитализации отказался, уточнили в ведомстве. Пять пациентов, получающих лечение в условиях стационара, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как рассказал в своём тг-канале главы Чайковского городского округа Алексей Агафонов, микроавтобус с 12 юными фигуристками чайковской спортшколы возвращался с соревнований из Березников. В какой-то момент транспортное средство с детьми врезалось в автогрейдер. Пострадавшие находятся в центральной больнице Чайковского.

После аварии было возбуждено уголовное дело. Ранее в СУ СКР по Пермскому краю сообщали о восьми пострадавших, из которых пятеро – дети.

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