В Прикамье автобус с детьми попал в ДТП Пострадали восемь человек Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Еловском муниципальном округе, в результате которого пострадали несколько детей, которые ехали в пассажирском автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным ведомства, вечером 8 сентября водитель автобуса перевозил 12 воспитанников спортивной школы Чайковского, их тренера и двух сопровождающих по маршруту Березники — Чайковский. Автобус ехал по гравийной дороге из Елово в Чайковский. На 8,5 км водитель не справился с управлением и наехал на двигающийся в попутном направлении автогрейдер.

В результате ДТП восемь человек, из которых пять детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали. Им уже оказали медицинская помощь.

По указанию руководителя следкома по региону Осинский межрайонный следственный отдел ведомства возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Расследование продолжается.

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