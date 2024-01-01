ФАС одобрила покупку группой компаний «Свеза» пермского ЦБК «Кама» Сумма сделки не разглашается Поделиться Твитнуть

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) одобрена сделка по покупке деревообрабатывающим холдингом «Свеза» целлюлозно-бумажного комбината «Кама», расположенного в Краснокамске Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ГК.

О том, что Группа компаний «Свеза» подписала договор о приобретении ООО «ЦБК «Кама», стало известно ещё в начале августа (информация об условиях и структуре сделки конфиденциальна), однако окончательное оформление купли-продажи было возможно только после одобрения антимонопольного ведомства.

«ФАС России согласовала группе «Свеза» приобретение комбината «Кама». Завершение сделки означает окончательный выход одного из лидеров лесопромышленной отрасли страны в новый для себя сегмент целлюлозно-бумажной промышленности, а именно производство бумаги и картона», — говорится в сообщении холдинга

ЦБК «Кама» на данный момент является единственным производителем легкомелованной бумаги и мелованного коробочного картона в России.

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