Группа компаний «Свеза» приобрела пермский ЦБК «Кама» Информация об условиях и структуре сделки остаётся конфиденциальной Поделиться Твитнуть

Группа компаний «Свеза», один из ведущих лесопромышленных холдингов России, подписала договор о приобретении ООО «ЦБК «Кама», расположенного в Пермском крае, сообщает пресс-служба организации.

Эта сделка позволит ГК «Свеза» выйти на новый рынок целлюлозно-бумажной промышленности, сосредоточив внимание на производстве бумаги и картона. В настоящее время подписано соглашение о купле-продаже завода, однако окончательное оформление сделки возможно только после одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Информация об условиях и структуре сделки остаётся конфиденциальной.

ЦБК «Кама», расположенный в Краснокамске, на данный момент является единственным производителем легкомелованной бумаги и мелованного коробочного картона в России. Согласно данным из ЕГРЮЛ, 100% долей капитала «Камы» принадлежит банку «ФК Открытие».

По словам Анатолия Фришмана, генерального директора ООО «Свеза-Лес», компания давно планировала диверсификацию и выход на целлюлозно-бумажный рынок. Группа «Свеза» занимается производством фанеры и плит ДСП, включает в себя семь заводов в нескольких регионах России, а также ряд связанных компаний.

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