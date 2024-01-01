В Краснокамске с 9 сентября стартовал отопительный сезон Поделиться Твитнуть

В Краснокамске Пермского края 9 сентября официально начался отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава администрации Краснокамского городского округа Игорь Быкариз.

Согласно документа, с сегодняшнего дня тепло начали подавать в дошкольные учреждения и больницы, отопление в других соцобъектах и жилом фонде Краснокамска должно появиться с 16 сентября.

Директорам управляющих организаций, председателям ТСЖ, руководителям муниципальных объектов социально-культурного назначения предписано в течение 14 дней с момента подачи тепловой энергии провести регулировку гидравлических режимов систем теплоснабжения и теплопотребления. А управлению развития коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства города следует проконтролировать подключение потребителей к теплу.

В администрации Перми рассказали, что отопительный сезон в краевой центре начнётся, только когда среднесуточная температура воздуха будет держаться в течение пяти дней подряд не выше +8 градусов.

Напомним, синоптики пообещали жителям Пермского края очень тёплую неделю. Дневная температура может достигать +25 градусов.

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