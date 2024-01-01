В Перми к отопительному сезону готовы почти 99% объектов
Подключать тепло начнут сначала в детские сады, школы и больницы
По словам главы Перми Эдуарда Соснина, в краевой столице уже 98,7% объектов готовы к отопительному сезону. Они получили паспорта о готовности от Ростехнадхора. Об этом мэр сообщил в ходе прямого эфира, трансляция которого идёт ВКонтакте.
При этом по уже сложившейся традиции социальные объекты (детские сады, школы и больницы) подключат к отоплению раньше. Готовы к подключению также и все объекты культуры и спорта.
В прямой эфир поступил вопрос о том, с чем связаны длительные сроки отключений горячей воды в этом году. По словам главы города, вся информация по отключениям анализировалась, а отклонения по срокам были в пределах нормы.
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