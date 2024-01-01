Актёр «Реальных пацанов» Армен Бежанян переизбран депутатом Осинского округа Прикамья В выборах он участвовал как самовыдвиженец Поделиться Твитнуть

Действующего депутата Осинской городской думы Пермского края Армена Бежаняна избрали в думу Осинского городского округа во второй раз. Об этом свидетельствуют данные сайта избирательной комиссии Пермского края.

Армен Бежанян — исполнитель роли Арменки в популярном пермском сериале «Реальные пацаны». Он активный участник КВН, долгие годы живёт в Осе, возглавляет ООО «Главное осинское лесное хозяйство». Ранее выдвигал свою кандидатуру в гордуму Осы, в 2016-м — в земское собрание Осинского района, а в сентябре 2019 года стал депутатом гордумы муниципалитета от партии «Единая Россия».

В июне стало известно, что актёр намерен участвовать в выборной кампании 2024 года как самовыдвиженец.

По итогам трёхдневного голосования, явка избирателей в Прикамье с учётом ДЭГ составила 30,2%. Победителем на довыборах депутата краевого парламента четвёртого созыва по округу № 12 стал Олег Калинский, по округу № 20 — Ольга Суднева. В целом из 371 распределённого мандата в регионе большинство досталось единороссам (306), самовыдвиженцам — 27 мандатов, СРЗП 15, КПРФ 11, ЛДПР 10, «Новые люди» и партия пенсионеров получили по одному мандату.

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