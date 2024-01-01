Актёр «Реальных пацанов» Армен Бежанян будет участвовать в выборах Прикамья Он пойдёт в качестве самовыдвиженца Поделиться Твитнуть

Фото: страница Армена Бежаняна ВКонтакте

Действующий депутат Осинской городской Думы Армен Бежанян планирует вновь принять участие в муниципальных выборах. Выборы в думу Осы пройдут в сентябре этого года.

Как рассказал Бежанян «КП-Пермь» он намерен участвовать в выборной кампании как самовыдвиженец.

Армен Бежанян — исполнитель роли Арменки в популярном пермском сериале «Реальные пацаны». Он активный участник КВН, и долгие годы живёт в Осе, работает директором ООО «Главное осинское лесное хозяйство».

В 2013 году он выдвигал свою кандидатуру в гордуму Осы, а в 2016-м — в земское собрание Осинского района. В сентябре 2019 года стал депутатом Осинской городской думы.

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