В Перми полиция вычислила виновника ДТП с ребёнком Водитель сбил мальчика, а потом скрылся Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники Госавтоинспекции Перми в ходе розыскных мероприятий установили личность водителя, который ранее сбил ребёнка, ехавшего на велосипеде. Виновником аварии оказался пермяк 1987 г.р., сообщает perm.aif.ru со ссылкой на полицию.

Мужчину привлекли к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством, пояснили в ведомстве.

Об аварии стало известно из соцсетей — пост о происшествии был опубликован в группе ЖК «Пагода». Автор публикации прикрепил к тексту видео, где заметно, как машина сбивает ребёнка, который едет на велосипеде. По данным очевидцев инцидента, через 10 минут после ДТП водитель покинул место происшествия.

Напомним, ранее, поздним вечером 6 сентября, в Перми ВАЗ-21130, двигавшийся по ул. Героев Хасана от ул. Чкалова в сторону ул. Хлебозаводской, сбил двух рабочих. Один из них скончался по дороге в медицинское учреждение. Сейчас полиция проводит проверку.

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