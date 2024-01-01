Алёна Бронникова В Перми автомобиль сбил двух дорожных рабочих Один из пострадавших скончался Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Поздним вечером 6 сентября в Перми ВАЗ-21130, двигавшийся по ул. Героев Хасана от ул. Чкалова в сторону ул. Хлебозаводской, сбил двух рабочих. Один из них скончался по дороге в медицинское учреждение.

«По предварительной информации, установлено, что в районе дома № 36 водитель не выдержал безопасную скорость и допустил наезд на двух дорожных рабочих, которые проводили ремонтные работы в левой полосе. После чего совершил наезд на стоящий экскаватор-погрузчик», — рассказали в Госавтоинспекции Пермского края.

По данным ведомства, за рулём автомобиля находился мужчина 1990 г.р. Он, его пассажирка и один из рабочих были госпитализированы. Второй рабочий 1985 г.р. скончался в карете скорой помощи. Полиция организовала проверку.

Пермякам напоминают о необходимости быть бдительными на дорогах, особенно в местах проведения дорожных работ. Отвлечение внимания от управления может привести к тяжким последствиям.

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