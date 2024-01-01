Алёна Бронникова Апелляцию экс-руководителя пермского ЗиДа рассмотрят 19 сентября Егор Заворохин пытается освободиться из колонии Поделиться Твитнуть

Егор Заворохин

Константин Долгановский

Стала известна дата рассмотрения апелляции бывшего исполнительного директора завода им. Дзержинского (ЗиД) и экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Егора Заворохина. Информация опубликована на сайте Пермского краевого суда.

К рассмотрению апелляции о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания суд приступит 19 сентября. Судьёй назначена Светлана Нагаева.

В июне адвокат осуждённого Алексей Былёв подал ходатайство о замене срока. В удовлетворении ходатайства было отказано. По мнению суда, у Заворохина «в полной мере не сформировалось уважительное и положительное отношение к нормам и правилам правопослушного поведения, оснований считать, что он твёрдо встал на путь исправления, не имеется».

Егора Заворохина и двух его сообщников Дениса и Максима Овчинниковых летом 2019 года осудили за хищение средств ЗиДа в размере более 144 млн руб. Экс-руководителю предприятия назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет в колонии общего режима. В октябре 2021 года он добился смягчения вынесенного приговора, в июле 2023-го суд отказал ему в досрочном освобождении. В августе того же года арбитражный суд признал Заворохина банкротом. Срок исполнения наказания истекает в декабре 2024 года.

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