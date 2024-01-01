Алёна Бронникова
Экс-руководитель пермского ЗиДа пытается освободиться из колонии
Егор Заворохин отбывает наказание за хищение более 144 млн рублей предприятия
Бывший исполнительный директор завода им. Дзержинского (ЗиД) и экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Егор Заворохин подал в Пермский краевой суд апелляцию на отказ Мотовилихинского районного суда в смягчении наказания. Соответствующий документ поступил в суд 28 августа.
Согласно опубликованной информации, в июне адвокат осуждённого Алексей Былёв подал ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Рассмотрев заявление в начале августа, судья принял решение отказать в удовлетворении ходатайства, объяснив, что у Заворохина «в полной мере не сформировалось уважительное и положительное отношение к нормам и правилам правопослушного поведения, оснований считать, что он твёрдо встал на путь исправления, не имеется».
Конец срока наказания бывшего депутата — 6 декабря 2024 года. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.
Егора Заворохина, а также двух его сообщников — бизнесменов Дениса и Максима Овчинниковых — в июне 2019 года осудили за хищение средств завода им. Дзержинского в размере более 144 млн руб. Заворохину было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в колонии общего режима. В октябре 2021 года он добился смягчения вынесенного приговора, а в июле 2023-го суд отказал ему в досрочном освобождении. Кроме того, а августе того же года арбитражный суд признал Заворохина банкротом.
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