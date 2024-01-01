Алёна Бронникова Экс-руководитель пермского ЗиДа пытается освободиться из колонии Егор Заворохин отбывает наказание за хищение более 144 млн рублей предприятия Поделиться Твитнуть

Егор Заворохин

Константин Долгановский

Бывший исполнительный директор завода им. Дзержинского (ЗиД) и экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Егор Заворохин подал в Пермский краевой суд апелляцию на отказ Мотовилихинского районного суда в смягчении наказания. Соответствующий документ поступил в суд 28 августа.

Согласно опубликованной информации, в июне адвокат осуждённого Алексей Былёв подал ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Рассмотрев заявление в начале августа, судья принял решение отказать в удовлетворении ходатайства, объяснив, что у Заворохина «в полной мере не сформировалось уважительное и положительное отношение к нормам и правилам правопослушного поведения, оснований считать, что он твёрдо встал на путь исправления, не имеется».

Конец срока наказания бывшего депутата — 6 декабря 2024 года. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Егора Заворохина, а также двух его сообщников — бизнесменов Дениса и Максима Овчинниковых — в июне 2019 года осудили за хищение средств завода им. Дзержинского в размере более 144 млн руб. Заворохину было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в колонии общего режима. В октябре 2021 года он добился смягчения вынесенного приговора, а в июле 2023-го суд отказал ему в досрочном освобождении. Кроме того, а августе того же года арбитражный суд признал Заворохина банкротом.

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