Экс-директор завода имени Дзержинского не смог добиться досрочного освобождения Егор Заварихин отбывает срок за хищение средств предприятия Поделиться Твитнуть

Егор Заворохин

Константин Долгановский

В Пермском краевом суде 11 июля оставили без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего руководителя ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». Егор Заворохин пытался обжаловать решение нижестоящей инстанции, отказавшей ему в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». В пресс-службе суда «Новому компаньону» подтвердили информацию.

Напомним, в июне 2019 года бывшего исполнительного директора завода им. Дзержинского и депутата Заксобрания Егора Заворохина. а также двух его сообщников — бизнесменов Дениса и Максима Овчинниковых — осудили за хищение средств завода в размере более 144 млн руб.

Заворохину было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет колонии общего режима.

Заворохин несколько раз пытался через суд добиться перевода в колонию-поселение, но ему отказывали.

В октябре 2021 года Заворохин все-таки сумел добиться смягчения вынесенного ранее в отношении него приговора.





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