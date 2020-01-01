Бывший депутат Заксобрания Прикамья отправлен в колонию-поселение Егору Заворохину удалось добиться смягчения приговора Поделиться Поделиться Твитнуть

Егор Заворохин

Константин Долгановский

Бывший исполнительный директор завода им. Дзержинского и экс-депутат Законодательного собрания Егор Заворохин сумел добиться смягчения вынесенного ранее в отношении него приговора. Остаток назначенного срока наказания он проведёт в колонии-поселении. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу Мотовилихинского райсуда.

Напомним, 14 июня 2019 года бывшего исполнительного директора завода им. Дзержинского Егора Заворохина и двух его сообщников — бизнесменов Дениса и Максима Овчинниковых (отец и сын) — осудили за хищение средств завода в размере 143 млн руб., взятых в качестве платы за поставку теплоэнергии в отопительном сезоне 2011/12 годов, а также за хищение примерно 1,5 млн руб., взятых в качестве оплаты за ремонт кровли и фасадов двух цехов завода в том же 2011 году.

Депутату Законодательного собрания Егору Заворохину было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет колонии общего режима. Денис Овчинников получил семь лет общего режима, Максим Овчинников — четыре года.

Заворихин несколько раз пытался через суд добиться перевода в колонию-поселение, но ему отказывали.





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