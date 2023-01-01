Бывший руководитель пермского завода Дзержинского признан банкротом Арбитраж удовлетворил иск шурина Егора Заворохина Поделиться Твитнуть

Егор Заворохин

Константин Долгановский

В понедельник, 14 августа, Арбитражный суд Пермского края вынес решение о признании банкротом Егора Заворохина — бывшего исполнительного директора завода им. Дзержинского. Суд также ввёл в отношении Заварохина процедуру реструктуризации долгов.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», иск в арбитраж подал брат жены экс-руководителя Сергей Федорец. Свои требования к зятю он мотивировал наличием задолженности (сумма в документах не уточняется).

Ранее суд в рамках этого спора наложил обеспечительные меры, запретив ООО «Регион» проводить торги по реализации принадлежащих Заворохину загородного дома и земельного участка.

Напомним, в июне 2019 года бывшего исполнительного директора завода им. Дзержинского и депутата Заксобрания Егора Заворохина, а также двух его сообщников — бизнесменов Дениса и Максима Овчинниковых — осудили за хищение средств завода в размере более 144 млн руб. Заворохину было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в колонии общего режима.

Заворохин несколько раз пытался через суд добиться перевода в колонию-поселение, но ему отказывали. В октябре 2021 года Заворохин все-таки сумел добиться смягчения вынесенного ранее в отношении него приговора.

В июле этого года экс-директор завода не смог добиться досрочного освобождения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.