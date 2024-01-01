Алёна Бронникова В Перми не нашли подрядчиков для разработки проектов по ремонту двух укрытий Тендеры не состоялись Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Электронные аукционы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных нежилых помещений в двух домах на Комсомольском проспекте в Перми признаны несостоявшимися. Как указано в протоколе итогов на торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», на участие в обеих процедурах не подано ни одной заявки.

МКУ «Содержание муниципального имущества» объявило электронные аукционы на право разработки проектов по капремонту укрытий, расположенных в подвалах жилых домов, в конце августа. Проекты необходимо подготовить для помещений в домах № 62 и 76 на Комсомольском проспекте до 29 ноября 2024 года.

Ранее также сообщалось, что в Перми по поручению администрации проверяют состояние помещений подземного пространства на предмет соответствия требованиям вступившего в этом году в силу ГОСТа о приспособлении заглублённых помещений для укрытия населения.

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