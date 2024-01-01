Алёна Бронникова В Перми отремонтируют ещё два укрытия в подвалах жилых домов Проекты нужно будет разработать до конца ноября Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

МКУ «Содержание муниципального имущества» ищет подрядчиков на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт двух муниципальных нежилых помещений, расположенных в подвалах жилых домов в Перми. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документации, ремонт будет проводиться в специальных помещениях — укрытиях, расположенных в домах № 62 и 76 на Комсомольском проспекте. Сроки выполнения работ — с 16 сентября по 29 ноября 2024 года. Заявки на участие принимаются до 2 сентября, итоги будут подведены 4 сентября.

Площадь укрытия в пятиэтажном жилом доме на Комсомольском проспекте, 62 составляет 114,9 кв. м. Дом был возведён в 1956 году. Начальная стоимость контракта — 313,6 тыс. руб.

Объект в подвале пятиэтажки 1953 года постройки на Комсомольском проспекте, 76 занимает площадь 121,7 кв. м. Стоимость работ по подготовке проектной документации оценили в 624,9 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Перми по поручению администрации проверяют состояние помещений подземного пространства на предмет соответствия требованиям вступившего в этом году в силу ГОСТа о приспособлении заглублённых помещений для укрытия населения.

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