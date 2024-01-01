Алёна Бронникова В Перми проверяют подвалы зданий на соответствие ГОСТу о приспособлении под укрытие Новый стандарт вступил в силу 1 марта 2024 года Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Перми по поручению администрации проверяют состояние помещений подземного пространства на предмет соответствия требованиям вступившего в этом году в силу ГОСТа о приспособлении заглублённых помещений для укрытия населения.

В telegram-канале пермских ветеранов СВО «Прикамские витязи» 21 августа был опубликован документ о направлении информации от МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты». Данное письмо было направлено в дополнение к высланному ранее указанию заместителя главы администрации Перми Алексея Турова от 11 июля с указанием проверить подвалы. По данным авторов канала, письма были направлены управляющим компаниям.

В документе указано, что в случае выявления несоответствия помещений новому ГОСТу необходимо предусмотреть дополнительные приспосабливаемые защитные сооружения гражданской обороны. В том числе, в новых МКД с подземным паркингом. Информацию просят предоставить до 13 ноября 2024 года.

«Новый компаньон» обратился за комментарием в администрацию Перми. В ведомстве подтвердили факт проведения проверки.

«Как сообщили в МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», проводится плановая работа по проверке соответствия подвальных помещений установленным требованиям», — ответили в мэрии.

ГОСТ Р 42.4.16-2023 «Гражданская оборона. Приспособление заглублённых помещений для укрытия населения. Общие требования» был утверждён Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в ноябре прошлого года. Документ вступил в силу 1 марта 2024 года.

Национальным стандартом установлены общие требования к приспособлению заглублённых помещений в зданиях и сооружениях в мирное и военное время, а также в период мобилизации, для защиты укрываемого населения от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения и поражения обломками конструкций при обрушении этажей зданий, расположенных выше. При этом заглублённые помещения не относятся к защитным сооружениям гражданской обороны, и продолжительность непрерывного пребывания в них — до 12 ч.

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