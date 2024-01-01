Алёна Бронникова Семья участника СВО в Прикамье восстановила права и получила материальную помощь Многодетной семье незаконно начисляли плату за вывоз ТКО и отопление Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае после вмешательства Генпрокуратуры России семья участника СВО смогла добиться восстановления прав. Как сообщили в краевой прокуратуре, по обращению военнослужащего о нарушении прав его супруги и шестерых детей была организована проверка

Установлено, что многодетной семье была незаконно начислена плата за отопление и вывоз твердых коммунальных отходов. Нарушения были устранены, сумма перерасчёта составила более 20 тыс. руб. Виновного работника рассчётно-кассового центра привлекли к административной ответственности по ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей).

Семью освободили от обязанности платить за вывоз ТКО. На каждого члена семьи назначена ежемесячная компенсация за жилищно-коммунальные услуги, в качестве материальной помощи несовершеннолетним было выплачено 90 тыс. руб., а также дополнительно семье были предоставлены 15 тыс. руб. на закупку твёрдого топлива.

По данным надзорного ведомства, судебные приставы несвоевременно рассмотрели обращение жителя Прикамья о незаконном списании денежных средств в рамках исполнительного производства. Три должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Семье участника СВО вернули удержанные ранее 29 тыс. руб.

В сентябре в Пермском крае начался приём заявок от женщин, чьи мужья участвуют в СВО, на единовременные выплаты в связи с рождением ребёнка. Семьи военнослужащих, в которых дети родятся с 1 января по 31 декабря 2024 года, могут получить выплату в размере 127,9 тыс. руб.

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