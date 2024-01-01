Алёна Бронникова Явка избирателей по Пермскому краю днём 6 сентября составила более 6% Наибольшая активность наблюдается в Юсьвинском округе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избирательная комиссия Пермского края представила данные по явке избирателей на выборах депутатов в регионе по итогам первой половины 6 сентября. На 15:00 6 сентября явка без учёта дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 5,8%. Всего проголосовало 26,2 тыс. человек.

«Наибольшая активность избирателей фиксируется на выборах депутатов думы Юсьвинского муниципального округа второго созыва — 10,8%. На выборах депутатов думы Октябрьского городского округа второго созыва — 9,4%. На выборах депутатов думы Ильинского городского округа второго созыва — 9,2%», — рассказали в крайизбиркоме.

Явка избирателей на довыборах в парламент Пермского края по одномандатным округам № 12 и 20 составила 5,6%.

Отмечается, что все комиссии работают в штатном режиме. Голосование завершится в 20:00.

Голосование в Пермском крае началось 6 сентября и продлится до 8-го числа. В этом году проходят довыборы в Законодательное собрание по округам № 12 и 20 и 26 избирательных кампаний по основным и дополнительным выборам в органы местного самоуправления. По итогам выборов будет замещён 371 депутатский мандат. На участие зарегистрировались 990 кандидатов.

Всего в регионе открылись 642 избирательных участка, на 164 из них используются комплексы обработки избирательных бюллетеней. Часы работы — с 8:00 до 20:00. Проголосовать смогут около 530 тыс. избирателей. Около 31 тыс. жителей края воспользуются ДЭГ.

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