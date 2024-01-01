Зарина Ситдикова В Пермском крае открылись избирательные участки Выборы пройдут до 8 сентября включительно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае началось голосование, которое продлится 6, 7 и 8 сентября. Об этом сообщается в telegram-канале Избирательной комиссии региона.

В этом году в Прикамье проходят довыборы в Законодательное собрание по округам № 12 и № 20, а также 26 избирательных кампаний по основным и дополнительным выборам в органы местного самоуправления. По итогам голосования будет замещён 371 депутатский мандат.

Всего в Пермском крае открылись 642 избирательных участка, на 164 из них используются комплексы обработки избирательных бюллетеней — КОИБы.

Сделать свой выбор можно будет в любой из трёх дней с 8:00 до 20:00. Помимо этого, по уважительной причине проголосовать можно на дому. Для этого нужно позвонить в участковую комиссию, либо передать свою просьбу через волонтёров, соседей, знакомых.

Ещё около 31 тыс. избирателей Прикамья воспользуются дистанционным электронным голосованием. Отдать свой голос они могут с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября круглосуточно с любого устройства.

На избирательных участках работают более пяти тыс. членов комиссий и свыше 1 тыс. наблюдателей от Общественной палаты Пермского края, кандидатов и политических партий. Кроме того, за процессом следят видеокамеры, которые ведут запись круглосуточно.

Напомним, на участие в сентябрьских выборах в Прикамье зарегистрировались 990 кандидатов. Проголосовать смогут порядка 530 тыс. избирателей.

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