Почти 31 тысяча избирателей в Прикамье будут голосовать на выборах дистанционно Это 7% от общего количества избирателей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 30 945 избирателей примут участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания четвертого созыва, а также в основных и дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Прикамья 6-8 сентября. Об этом сообщили в крайизбиркоме.

Там напомнили, что подать заявление на участие в ДЭГ можно было до 2 сентября. Таким образом, на выборах дистанционно проголосуют 7% от общего количества избирателей.

«Такой результат стал возможен благодаря высокой цифровой грамотности пермяков, удобству самого формата голосования, опыту применения ДЭГ, а также активной информационной кампании», — заявили в избирательной комиссии.

Там напомнили, что в дни голосования в Прикамье будет работать «горячая линия» по номеру 8-902-795-23-03, куда участники ДЭГ могут обратиться в случае возникновения каких-либо трудностей при голосовании.

Напомним, на участие в сентябрьских выборах в Прикамье зарегистрировались 990 кандидатов. Проголосовать смогут порядка 530 тыс. избирателей. Они определят судьбу 373 депутатских мандатов. Помимо довыборов в краевой парламент по 12 и 20 округам, пройдут выборы депутатов в местные думы в ЗАТО Звёздном, Верещагинском, Добрянском, Ильинском, Красновишерском, Нытвенском, Октябрьском, Осинском, Очёрском, Суксунском, Чердынском, Чернушинском и Чусовском городских округах. Также депутатов выберут в Александровском, Берёзовском, Ординском, Уинском, Гайнском, Косинском, Кочёвском, Юрлинском, Юсьвинском муниципальных округах. Кроме того, пройдут дополнительные выборы депутатов по одномандатному избирательному округу №10 в Березниковскую гордуму, по округу №12 в Краснокамскую гордуму, по округу №7 в Лысьвенскую гордуму, по округу №18 в Соликамскую гордуму.

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