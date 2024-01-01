Алёна Бронникова В Прикамье стартовали 26 избирательных кампаний По их результатам распределят 373 депутатских мандата Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В крайизбиркоме Пермского края объявили о старте 26 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. По их результатам в единый день голосования будут распределены 373 депутатских мандата на ближайшие пять лет.

Как отмечает пресс-служба комиссии, помимо довыборов в краевой парламент по 12 и 20 округам, в сентябре пройдут выборы в ЗАТО Звёздном, Верещагинском, Добрянском, Ильинском, Красновишерском, Нытвенском, Октябрьском, Осинском, Очёрском, Суксунском, Чердынском, Чернушинском и Чусовском городских округах. Также депутатов выберут в Александровском, Берёзовском, Ординском, Уинском, Гайнском, Косинском, Кочёвском, Юрлинском, Юсьвинском муниципальных округах.

Кроме того, пройдут дополнительные выборы депутатов по одномандатному избирательному округу №10 в Березниковскую гордуму, по округу №12 в Краснокамскую гордуму, по округу №7 в Лысьвенскую гордуму, по округу №18 в Соликамскую гордуму.

«Проголосовать на избирательных кампаниях текущего года в Пермском крае смогут порядка 530 тыс. избирателей. Они определят судьбу 373 депутатских мандатов. На выборах будут задействованы 642 избирательных участка», — сообщается в telegram-канале крайизбиркома.

Напомним, мандат парламентария Законодательного собрания Прикамья по округу №12 стал вакантным осенью 2023 года после смерти президента АО «Соликамскбумпром» депутата Виктора Баранова. Мандат по округу №20 принадлежал Алексею Инюткину, который добровольно сложил с себя полномочия.

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