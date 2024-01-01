На участие в сентябрьских выборах в Прикамье зарегистрировались 990 кандидатов Отказали в регистрации 31 человеку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

2 августа завершилась регистрация кандидатов для участия в сентябрьских выборах 2024 года. Всего по Пермскому краю зарегистрировано 990 кандидатов. Об этом сообщили в крайизбиркоме.

Прошли регистрацию 906 кандидатов от политических партий (370 – от «Единой России», 193 – от ЛДПР, 121 – от «Справедливой России – Патриоты – За правду», по 102 кандидата – от КПРФ и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», 16 – от «Новых людей», 2 кандидата – от «Коммунистов России») и 84 самовыдвиженца. В том числе зарегистрированы все 14 кандидатов, выдвинутых на довыборы в Законодательное собрание Пермского края.

В регистрации отказано 31 кандидату. В частности, некоторые кандидаты пытались скрыть сведения о своей судимости. Ещё одна частая причина отказа в регистрации - неполнота либо недостоверность представленных кандидатами в документах сведений, которые они в установленный срок не исправили. Кроме того, несколько кандидатов собрали недостаточное число достоверных подписей либо допустили ошибки в оформлении подписных листов.

Процент отказа в регистрации составил всего 3% от числа выдвинутых.

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