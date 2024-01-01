Центр информационного развития Пермского края покидает Евгений Катаев Имя преемника пока не называется Поделиться Твитнуть

Глава ГБУ «Центр информационного развития Пермского края» Евгений Катаев увольняется со своей должности. Его последний рабочий день на этом посту - 6 сентября.

Как сообщает газета «Звезда», чиновник уходит по собственному желанию. В то же время, по данным издания, из центра ранее уволилось сразу несколько сотрудников, которые занимали руководящие должности.

Игорь Катаев стал новым и.о. руководителя Центра информационного развития Пермского края 30 декабря 2020 года, сменив на этом посту Артёма Нечаева.

Напомним, Катаев родился в 1983 году в Перми. Окончил ПГГПУ и Высшую школу экономики. С 1998 по 2005 год работал в разных организациях в сфере информационных технологий Перми. С 2005 по 2018 год занимал различные должности в региональных и федеральных государственных учреждениях.

Перед назначением на пост главы ведомства был начальником отдела цифровых решений в социально-экономической сфере управления отраслевых проектов ГБУ ПК «ЦИР ПК».

Под его руководством в 2019-2020 годах внедрена электронная пермская образовательная система (ЭПОС) во все школы Пермского края и началось создание цифровой карты жителя региона.

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