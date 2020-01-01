И. о. руководителя ГБУ «Центр информационного развития Пермского края» стал Евгений Катаев Он сменил Артёма Нечаева Поделиться Поделиться Твитнуть

Новым и.о. руководителя Центра информационного развития Пермского края с 30 декабря назначен Евгений Катаев. Эту информацию подтвердили в самом учреждении.

Катаев родился в 1983 году в Перми. Окончил ПГГПУ и Высшую школу экономики. С 1998 по 2005 годы работал в разных организациях в сфере информационных технологий Перми. С 2005 по 2018 годы занимал различные должности в региональных и федеральных государственных учреждениях. С октября 2013 года по февраль 2016 года работал директором по информационным технологиям в ГК «Порт Пермь». С января 2019 по октябрь 2020 года занимал должность руководителя проектов в сфере информационных технологий ГБУ ПК «ЦИР ПК» по направлениям: цифровизации транспорта, образования, спорта. С октября по декабрь 2020 года — начальник отдела цифровых решений в социально-экономической сфере управления отраслевых проектов ГБУ ПК «ЦИР ПК».

Под его руководством в 2019-2020 годах внедрена электронная пермская образовательная система (ЭПОС) во все школы Пермского края, реализована Единая система оплаты проекта (ЕСОП) Пермского края, при нём началось создание Цифровой карты жителя Пермского края.

Женат, воспитывает троих детей.

Предыдущий руководитель Центра Артём Нечаев возглавлял его с 2019 года и отвечал за проект «Умный город». До этого был директором по правовым вопросам ОАО «Соликамский магниевый завод».

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