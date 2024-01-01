На время марафона в Перми изменится движение автобусов и трамваев Главное спортивное событие пройдёт в краевой столице 7 и 8 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с проведением Пермского марафона в эти выходные, 7 и 8 сентября, изменится движение общественного транспорта. Несколько маршрутов временно поменяют путь следования, а ряд городских улиц будут закрыты для движения транспорта. Об этом рассказали в профильном департаменте мэрии.

В частности, 7 сентября с 10:30 до 17:00 автобусные маршруты №6, 35 и 46 не будут останавливаться у Пермского академического Театра-Театра.

На следующий день, 8 сентября, с 05:00 до 17:00 в связи с закрытием движения по улицам Ленина, Сибирской и Комсомольскому проспекту автобусы, которые обычно ездят через центр города, будут перенаправлены в объезд по улицам Пушкина и Революции. А автобусы из правобережной части города проследуют по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова.

По укороченным маршрутам будут ходить автобусы №3, 10, 41, 51 и 71:

— №3 до «Автовокзала»;

— №10 и 72 до «Универсама»;

— №41 до «Улицы Попова»;

Схема: дептранс Перми

— №51 до Комсомольской площади;

— №71 будет перенаправлен на улицы Революции и Островского до «Улицы Луначарского».

Автобусы №300т обслуживаться не будут.

После 17:00 (на время ограничения движения по улице Ленина на участке от Крисанова до Борчанинова) автобусы №6, 10, 14, 35, 49, 50, 67, 68 и 81 поедут в объезд по улицам Ленина, Борчанинова, Луначарского (обратно — по улицам Екатерининской или Петропавловской в зависимости от маршрута), Крисанова, далее — по маршрутам следования.

Схема: дептранс Перми

Автобусы №46 не будут заезжать на остановку «Пермский академический Театр-театр».

Изменится также и схема движения трамваев. Например, трамваи №4 будут следовать сообщением «Висим — Велта», №7 будет укорочен до остановочного пункта «Разгуляй», №5 направят до Разгуляя (через ул. Революции), а трамвайный маршрут №11 в эти два дня обслуживаться не будет.

Напомним, в первый день соревнований, 7 сентября, состоится детский забег на 1 км и забег для людей с ОВЗ. В этот же день будут награждать победителей детского забега, после чего на площади у Театра-Театра начнётся шоу-программа «Марафон на диване», она будет интегрирована с фестивалем активной молодёжи «Соседи».

На следующий день, 8 сентября, состоятся основные забеги на 42 и 21 км, а также эстафета «Экиден». Позже будет дан старт забега на 5 и 3 км.

Специальными гостями Пермского марафона 2024 года станут российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков и российский футболист, мастер спорта России Алексей Смертин. Комментировать события Пермского марафона будут мастер спорта России по лёгкой атлетике, действующий рекордсмен Пермского края в беге на 400 м с барьерами Антон Торовик, а также комментатор Первого канала и телеканала EUROSPORT Андрей Арих.

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