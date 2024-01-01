В Пермском марафоне примет участие олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков До старта остаётся месяц Поделиться Твитнуть

Менее чем через месяц, 7 и 8 сентября, состоится Пермский марафон — ключевое спортивное событие города. Более 12 тыс. участников уже зарегистрировались, и осталось всего 870 свободных мест. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Среди специальных гостей марафона ожидаются олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и мастер спорта России, футболист Алексей Смертин. Комментировать события марафона будут мастер спорта по лёгкой атлетике Антон Торовик, рекордсмен Пермского края в беге на 400 м с барьерами, и спортивный комментатор Олимпийских игр Андрей Арих.

Призовой фонд марафона в этом году составит 3,2 млн руб. Победители в мужской и женской категориях, которые смогут завершить дистанцию в установленное время, получат по 500 тыс. руб. Кроме того, за награды поборются самые молодые и пожилые участники, а также команды, состоящие минимум из 20 человек. В рамках Года семьи введены две новые номинации: «Самая многочисленная семья» и «Самая быстрая семья».

Зарегистрироваться на Пермский марафон можно на сайте RussiaRunning.

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