Стало известно расписание Пермского марафона Главное спортивное событие осени пройдёт 7-8 сентября Поделиться Твитнуть

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В пресс-службе администрации Перми рассказали, как будет проходить седьмой Пермский марафон, который запланирован на 7 и 8 сентября.

В первый день соревнований, 7 сентября, в 9:00 всем участникам начнут выдавать стартовые пакеты. В этот день состоится детский забег на 1 км и забег для людей с ограниченными возможностями здоровья. Будет работать зона ЭКСПО.

В 12:00 на ул. Петропавловской запланирован старт заезда на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на 300 м.

Торжественная церемония открытия начнётся в 12:30.

Затем, в 16:00, будут награждать победителей детского забега, после чего на площади у Театра-Театра начнётся культурная шоу-программа «Марафон на диване», она будет интегрирована с молодёжным творческим фестивалем активной молодёжи «Соседи».

На следующий день, 8 сентября, выдача стартовых пакетов начнётся в 7:00, а в 8:30 пройдёт старт забега на 10 км.

Через час, в 9:30, состоится старт основных забегов на 42 и 21 км, а также эстафеты «Экиден».

В 14:30 будет дан старт забега на 5 км, а в 15:30 — старт забега на 3 км.

Напомним, во время спортивного события движение всех видов транспорта будет временно ограничено по ул. Петропавловской на участке от ул. Борчанинова до ул. Крисанова с 19:00 6 сентября до 17:30 7 сентября, 7 сентября — с 10:30 до 17:00 движение будет прекращено. Также с 5:00 7 сентября до 20:00 8 сентября будет ограничено движение по некоторым улицам в центре.

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