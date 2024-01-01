В Пермском крае в реке Сеполь нашли погибшим местного жителя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Главном управлении МЧС по Пермскому краю рассказали о происшествии на воде в Кочёвском муниципальном округе.

В пятницу, 6 сентября, в 11 часов 20 минут по местному времени в оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что из акватории реки Сеполь в районе деревни Сеполь извлечено тело мужчины 1975 г.р. Личность его установлена. Обстоятельства и причины гибели уточняются.

Тело из воды извлекали 4 специалиста Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В МЧС по региону отметили, что с начала года в Пермском крае утонули уже более 40 человек.

Ранее спасатели отчитались о количестве происшествий на воде в Перми во время летнего купального сезона. За три месяца матросы смогли предупредить более 5 тыс. несчастных случаев и спасли 16 человек, в том числе двоих детей. Первая помощь оказывалась 165 раз.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.