В Перми летом на воде было спасено 16 человек Среди них были двое детей Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В пресс-службе мэрии Перми отчитались о количестве происшествий во время летнего купального сезона. В конце прошлой недели, 31 августа, в краевой столице официально закрылись места массового отдыха у воды, на которых несли дежурство более 50 матросов Пермской городской службы спасения.

За лето матросы-спасатели смогли предупредить более 5 тыс. несчастных случаев и спасли 16 человек, в том числе двоих детей. Первая помощь оказывалась 165 раз.

Количество отдыхающих в местах массового отдыха у воды составило более 70 тыс. человек.

Несмотря на окончание сезона, пермские спасатели продолжат патрулирование на катере «Русбот-65Н» до окончания сезона речной навигации.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о гибели 11-летней девочки, утонувшей в пруду недалеко от д. Хазово. СУ СКР по Пермскому краю начало проверку обстоятельств случившегося.





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