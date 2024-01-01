В Перми летом на воде было спасено 16 человек
Среди них были двое детей
В пресс-службе мэрии Перми отчитались о количестве происшествий во время летнего купального сезона. В конце прошлой недели, 31 августа, в краевой столице официально закрылись места массового отдыха у воды, на которых несли дежурство более 50 матросов Пермской городской службы спасения.
За лето матросы-спасатели смогли предупредить более 5 тыс. несчастных случаев и спасли 16 человек, в том числе двоих детей. Первая помощь оказывалась 165 раз.
Количество отдыхающих в местах массового отдыха у воды составило более 70 тыс. человек.
Несмотря на окончание сезона, пермские спасатели продолжат патрулирование на катере «Русбот-65Н» до окончания сезона речной навигации.
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