Утонувшую в Пермском крае 11-летнюю девочку похоронили в новой школьной форме Поделиться Твитнуть

Утонувшую 11-летнюю девочку достают из пруда / фото: ЧП Пермь

Прощание с девочкой, которая утонула в пруду недалеко от д. Хазово Пермского края, состоялось 27 августа. Её похоронили в новой школьной форме, рассказали местные жители сайту perm.aif.ru.

Речь идёт о 11-летней школьнице, которая, вероятно, погибла 24 августа. После трагедии СУ СКР по Пермскому краю начало проводить проверку обстоятельств случившегося.

Напомним, 26 августа в Сети появилась информация о том, что перед гибелью ребёнка могли изнасиловать. Однако официального подтверждения этих сведений до сих пор нет.

При этом вскрылись подробности гибели школьницы. О них изданию рассказали те же жители деревни. По их словам, ребёнок пропал 24 августа. В тот день девочка была на детской площадке с другими ребятами. А потом, рассказывают местные со слов детей, позвала всех в лес за грибами. Но с ней якобы никто не пошёл.

Ребёнка начали искать только поздно вечером. И так как изначально дети говорили о том, что она собиралась за грибами, то поиски сосредоточили в лесу.

Потом выяснилось, что девочка всё же ушла с площадки не одна, а с двумя подругами. Те признались, что ходили к карьеру и будто бы стали свидетелями, как девочка утонула.

После этого спасатели приехали на карьер, увидели на берегу ботиночки несовершеннолетней, а рядом аккуратно сложенную одежду. Тело ребёнка было в воде. Её доставали с помощью багра.

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