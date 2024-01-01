Утонувшая в Прикамье 11-летняя девочка была изнасилована Поделиться Твитнуть

Утонувшую 11-летнюю девочку достают из пруда / фото: ЧП Пермь

Экспертиза показала, что утонувшая в Пермском крае 11-летнюю девочка сначала была изнасилована и только потом попала в пруд. Об этом сообщает издание Properm.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В Следственном управлении Следственного комитета России по региону информацию не подтвердили, но и не опровергли. Там заявили, что по происшествию готовится пресс-релиз.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на местных жителей сообщил о том, что девочка перед смертью стала жертвой сексуального насилия.

Напомним, речь идёт о ЧП, которое произошло в д. Хазово Кочёвского округа. О том, что в местном пруду утонула несовершеннолетняя, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, добавив, что тело опознано (это девочка 2013 г.р.), и причины гибели ребёнка выясняются. Сигнал об обнаружении утопленницы поступил в МЧС утром 25 августа. Сначала предполагалось, что причиной гибели ребёнка стало купание в необорудованном месте без присмотра взрослых.

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