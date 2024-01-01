В пруду в Пермском крае утонула 11-летняя девочка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 25 августа, в 10.20 в ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о том, что из акватории пруда в д. Хазово Кочёвского муниципального округа Прикамья извлечено тело девочки 2013 г.р. Личность ребёнка уже установлена. Обстоятельства и причина её гибели пока уточняются.

При этом спасатели снова обратились к жителям Прикамья с просьбой не оставлять детей без присмотра возле водоёмов и самим строго соблюдать правила поведения на воде.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Кунгурском муниципальном округе Пермского края водолазная группа Поисково-спасательной службы продолжает поиски на Сылве 67-летнего рыбака. Местный житель отправился 25 августа удить рыбу вблизи д. Сороки и пропал. На место происшествия оперативно выехали спасатели, а позже к ним присоединились водолазы.

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