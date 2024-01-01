Зарина Ситдикова На реке Сылве в Пермском крае водолазы ищут пропавшего рыбака Происшествие случилось у деревни Сороки Поделиться Твитнуть

В Пермском крае водолазная группа Поисково-спасательной службы (ПСС) Кунгурского муниципального округа уже несколько часов ищет пропавшего накануне рыбака. Об этом сообщается на официальной странице службы ВКонтакте.

По данным ПСС, информация об исчезновении мужчины 1957 г.р. поступила на пульт оперативного дежурного ЕДДС 25 августа. Житель Кунгурского округа отправился на рыбалку на Сылву и вблизи д. Сороки пропал.

На место происшествия оперативно выехали спасатели, а позже к ним присоединились водолазы.

Как уточнили в ПСС, пока тело мужчины не обнаружено. Поиски продолжаются.

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