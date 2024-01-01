В Пермском крае найдена погибшей пропавшая дачница Женщину искали почти неделю Поделиться Твитнуть

Женщина, пропавшая с дачи в Пермском крае, была найдена мёртвой, сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Сайт perm.aif.ru напоминает, что речь идёт о 73-летней жительнице региона, которая исчезла 18 августа. Поисковые группы информировали, что пенсионерка покинула дачу, расположенную на ул. Лесной в п. Трактовом, и после этого её местонахождение оставалось неизвестным. Волонтёры подчеркивали, что женщина нуждалась в медицинской помощи.

Спустя почти неделю стало известно о её судьбе. Вечером 24 августа поисковые отряды объявили, что женщина, проживавшая в Пермском крае, погибла.

«Найдена. Погибла. Выражаем соболезнования родным и близким. Просим удалить репосты!» — сообщили в поисковом отряде им. Ирины Бухановой.

Подробности о том, где и при каких обстоятельствах была найдена 73-летняя женщина, не раскрываются.

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