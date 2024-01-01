В Пермском театре оперы и балета рассказали о ключевых премьерах нового сезона Посетителям обещают насыщенную программу Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

На пресс-конференции в Пермском театре оперы и балета, которая состоялась в рамках открытия 153-го сезона, руководство учреждения рассказало о премьерах, которые ждут пермяков и гостей города в этом и следующем году.

Так, в сезоне будет поставлена опера «Пиковая дама» (12+), балет «Сильвия» (6+), спектакль для детей «Легенда скрипичных мастеров» (6+), возобновится опера-сказка «Двенадцать месяцев» (6+) и др.

«Оркестр находится в прекрасной форме, и на протяжении сезона нас ждёт насыщенная программа. В концертном исполнении будут представлены оперы Вольфганга Амадея Моцарта («Дон Жуан»), Жоржа Бизе («Кармен»), Игоря Стравинского («Соловей») — под руководством Владимира Ткаченко — и Джузеппе Верди («Дон Карлос») под управлением Петра Белякина», — рассказали в пресс-службе театра.

Как отметила гендиректор учреждения Анна Волк, у театра уже есть целый ряд проектов по сотрудничеству с главными культурными институциями Пермского края. Например, с Пермской филармонией, в которой выступления оркестра и артистов театра сформировали абонемент. Кроме того, стратегическим планируется сделать сотрудничество оперного театра и Краевой музыкальной школы. Также совместные проекты планируется организовать с Пермским краеведческим музеем, музеем современного искусства PERMM и другими учреждениям культуры.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Пермский театр оперы и балета готовится к большим гастролям в Москве. Первые выступления в столице пройдут в конце октября.

Подробности событий сезона 2024/25 также можно узнать в нашей статье.





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