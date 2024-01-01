Пермский театр оперы и балета готовится к большим гастролям в Москве Первые выступления в столице пройдут в конце октября Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

В связи с открытием 153-го сезона, на традиционной пресс-конференции в Пермском театре оперы и балета рассказали о предстоящих больших гастролях.

В частности, театр уже начал подготовку к большим гастролям в столице. Их центральным событием будут два выступления на сцене Концертного зала им. Чайковского.

В следующем месяце, 27 октября, главный дирижер театра Владимир Ткаченко выступит с гала-концертом из произведений Рихарда Вагнера, Густава Малера и Рихарда Штрауса. На следующий день, 28 октября, под управлением дирижёра Фёдора Леднёва состоится полусценическое исполнение оперы Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» (18+) с прологом и эпилогом Валерия Воронова. Кроме того, выступления артистов и оркестра театра пройдут в «ГЭС-2» и Доме-музее Скрябина.

На весну 2025 года запланированы обменные гастроли Пермского театра оперы и балета и театра «Новая Опера» из Москвы. Сначала в Перми будет показан спектакль «Война и мир. Наташа и Андрей» (12+) Тимура Зангиева. После этого Пермская опера приедет в Москву с «Человеческим голосом» (16+) Франсиса Пуленка. Это моноспектакль Надежды Павловой в постановке Дмитрия Волкострелова и Владимира Ткаченко.

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