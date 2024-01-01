В Пермском крае похоронят погибшего на СВО гвардии рядового Леонида Деменева Поделиться Твитнуть

Леонид Деменев

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Нытвенского городского округа Пермского края Леонид Деменев. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили искренние соболезнования родным и близким военнослужащего.

«Скорбный список потерь пополнился именем ещё одного нашего земляка. В ходе специальной военной операции погиб шерьинец Деменев Леонид Андреевич», — говорится в информации властей.

Гвардии рядовой Леонид Деменев служил старшим стрелком в мотострелковом подразделении. Погиб мужчина 24 июня 2024 года при выполнении боевой задачи.

Проститься с бойцом можно будет с 10 часов 8 сентября в Шерьинской школе по адресу: Шерья, ул. Некрасова, 2. Гражданская панихида начнётся в 11:00.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ходе СВО 14 июня погиб ещё один житель Нытвенского городского округа Владислав Кайзер. Он служил наводчиком в мотострелковом подразделении танковой дивизии. С погибшим военнослужащим простятся 7 сентября в Нытве.





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