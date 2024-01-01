На СВО погиб житель Пермского края Владислав Кайзер Мужчину похоронят 7 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского городского округа

В ходе специальной военной операции на Украине погиб шумихинец Владислав Кайзер. Об этом сообщает администрация Нытвенского городского округа Прикамья на официальной странице в соцсетях.

«Рядовой Владислав Кайзер служил наводчиком в мотострелковом подразделении танковой дивизии. Во время несения военной службы, проявив мужество и героизм, погиб 14 июня 2024 года», — рассказали местные власти.

С погибшим военнослужащим простятся 7 сентября в Нытве. Церемония прощания начнется с 10:00 в Доме культуры Нытвы по адресу пр. Металлургов, 1а, а гражданская панихида — в 11:00. Отпевание запланировано на 11:30.

Обстоятельства смерти в администрации не раскрывают. Всем родным погибшего чиновники выразили соболезнования.

Как ранее писал «Новый компаньон», 6 и 7 сентября в Прикамье похоронят ещё двух погибших в зоне СВО военнослужащих. Оба они из Верещагинского округа — Максим Кузякин (43 года) и Иван Ичетовкин (22 года). У Максима Кузякина остались пятеро детей.

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