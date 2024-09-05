Зарина Ситдикова В Прикамье простятся с двумя погибшими в зоне СВО бойцами из Верещагинского округа Максиму Кузякину было 43 года, а Ивану Ичетовкину 22 Поделиться Твитнуть

В ходе проведения специальной военной операции погибли два жителя Верещагинского округа Пермского края. Об этом администрация муниципального образования сообщила на официальной странице ВКонтакте.

По информации властей, 26 июля в бою погиб рядовой мотострелкового отделения Максим Кузякин. Он родился 6 августа 1981 года в п. Яйва Александровского района. После окончания школы получил профессию столяра. Через некоторое время он встретил свою будущую жену, вместе они стали многодетными родителями. А 15 лет решили переехать на малую родину супруги в п. Бородулино Верещагинского округа. Здесь мужчина работал трактористом на предприятии «Заря Путино».

У Максима Кузякина осталась жена, четверо сыновей и дочь. Его отпевание состоится 6 сентября в 9:00 в Русской православной старообрядческой церкви во имя святителя Николы (п. Бородулино, ул. Полевая, 32). Церемония прощания и траурный митинг пройдут в11:00 в Бородулинском отделе досуга и творчества (ул. 1 Мая, 43).

Второй боец Иван Ичетовкин погиб 17 августа во время выполнения задания. Он служил сапёром в инженерно-сапёрном батальоне.

Иван Ичетовкин родился 18 мая 2002 года в д. Кукеты. Окончил Кукетскую школу, затем Верещагинский многопрофильный техникум по специальности «Сервис на транспорте». Службу по призыву в рядах ВС РФ проходил кинологом в Подмосковье. В прошлом году прикамец подписал контракт с Министерством обороны РФ, был направлен в Калининград, в морскую пехоту. У него остались мама, брат и сестра.

Отпевание Ивана Ичетовкина состоится 7 сентября в Кукетском клубе (ул. Молодёжная, 18) в 10:00, церемония прощания начнётся в 11:00, траурный митинг — в 12:00.

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