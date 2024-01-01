Появилось предположительно последнее видео из разбившегося на Камчатке вертолёта На борту воздушного судна находились шестеро пермяков Поделиться Твитнуть

место авиакатастрофы Ми-8

В сети появилось предположительно последнее видео с борта вертолёта Ми-8, который разбился на Камчатке в конце августа. Тогда туристы планировали покататься в живописных местах, но вертолёт пропал с радаров почти сразу после взлёта.

«Решили покататься на великах. На вертолете можем себе позволить везти три велосипеда», — говорит один из пассажиров за кадром.

Напомним, авария произошла в Камчатском крае 31 августа. В момент крушения на борту судна находились шестеро пермяков: владельцы туристической организации «Клуб гидов» Михаил и Юлия Репниковы, их друзья Евгения и Александр Никулины, организатор концертов Михаил Ширинкин, а также путешественница Надежда Гординская.

В вертолёте также находился финансовый директор РФС Арсений Замятин, его жена Полина, а также основатель сервиса по поиску нянь для питомцев Dogsy Михаил Репников. Всего на борту было 22 человека, включая трёх членов экипажа и 19 пассажиров.

Возможными причинами авиакатастрофы стало нарушение правил пилотирования и техническая неисправность.

После трагедии в Росавиации заявили, что семьям погибших будет выплачено порядка 3,3 млн руб., из которых 2 млн руб. составят страховые выплаты, 1 млн руб.— помощь перевозчика, 300 тыс. руб. — материальная помощь правительства Камчатского края. Затраты на перевозку погибших к местам захоронения берёт на себя «Витязь-Аэро».

Помимо этого, для перелёта в Петропавловск-Камчатский и обратно родственникам жертв авиакатастрофы пообещали предоставить бесплатные авиабилеты.

В Росавиации добавили, что после ЧП в авиакомпании «Витязь-Аэро» будет проведена проверка Ространснадзором и Федеральным агентством воздушного транспорта.

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