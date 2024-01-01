Алёна Бронникова
В Пермском крае торги на право лизинга речных пассажирских судов не состоялись
На аукцион не заявился ни один участник
Электронный аукцион на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) двух пассажирских судов в Пермском крае не состоялся. Как следует из итогового протокола, опубликованного на сайте госзакупок, на участие не было подано ни одной заявки.
«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки, на основании ФЗ № 44 определение поставщика по электронному аукциону признаётся несостоявшимся», — сообщается в документе.
Аукцион был объявлен в начале августа. Определить поставщика власти должны были 29 августа. Начальная (максимальная) цена контракта составила 592,4 млн руб. В документации отмечалось, что протяжённость маршрута, по которому будут курсировать суда, составляет 195 км, планируемое время в пути — четыре часа.
В прошлом году краевое правительство достигло договорённости о включении Прикамья в программу льготного лизинга судов, в рамках которой запланировано приобретение двух пассажирских судов «Валдай 45Р». Предполагалось, что они будут курсировать до Осы и Оханска.
В начале сентября региональный минтранс утвердил тарифы на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом по Каме из Перми на 2025-2027 годы, в том числе на маршруте Пермь—Оханск—Оса. Цена за 1 км перевозки в одну сторону в 2025 году составит 2,86 руб., стоимость билета — 1052 руб. Ежегодно суда будут выполнять по 368 рейсов в период навигации.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.