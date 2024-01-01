Алёна Бронникова В Пермском крае торги на право лизинга речных пассажирских судов не состоялись На аукцион не заявился ни один участник Поделиться Твитнуть

Электронный аукцион на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) двух пассажирских судов в Пермском крае не состоялся. Как следует из итогового протокола, опубликованного на сайте госзакупок, на участие не было подано ни одной заявки.

«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки, на основании ФЗ № 44 определение поставщика по электронному аукциону признаётся несостоявшимся», — сообщается в документе.

Аукцион был объявлен в начале августа. Определить поставщика власти должны были 29 августа. Начальная (максимальная) цена контракта составила 592,4 млн руб. В документации отмечалось, что протяжённость маршрута, по которому будут курсировать суда, составляет 195 км, планируемое время в пути — четыре часа.

В прошлом году краевое правительство достигло договорённости о включении Прикамья в программу льготного лизинга судов, в рамках которой запланировано приобретение двух пассажирских судов «Валдай 45Р». Предполагалось, что они будут курсировать до Осы и Оханска.

В начале сентября региональный минтранс утвердил тарифы на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом по Каме из Перми на 2025-2027 годы, в том числе на маршруте Пермь—Оханск—Оса. Цена за 1 км перевозки в одну сторону в 2025 году составит 2,86 руб., стоимость билета — 1052 руб. Ежегодно суда будут выполнять по 368 рейсов в период навигации.

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