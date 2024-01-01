В Прикамье возьмут в лизинг два речных пассажирских судна На эти цели выделено более 592 млн рублей Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края объявили электронный аукцион на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) двух пассажирских судов. Заявки принимаются до 27 августа. Дата подведения итогов определения поставщика — 29 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 592 млн 470,9 тыс. руб.

В техзадании сказано, что срок лизинга составит 300 дней. Длина пассажирского суда должна быть от 20 до 30 м, ширина — 10 м, количество пассажиров — от 30 до 50 человек.

Дальность хода в полном водоизмещении по запасам топлива не должна быть меньше 390 км, эксплуатационная скорость хода на тихой воде — не меньше 65 км/ч, автономность плавания — не менее 8 часов. В документации сказано, что это обусловлено параметрами маршрута использования: протяжённость рейса 195 км, планируемое время в пути 4 часа.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в рамках транспортной недели в 2023 году на встрече губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с генеральным директором Государственной транспортной лизинговой компании Евгением Дитрихом были достигнуты договорённости о включении Прикамья в программу льготного лизинга судов. В рамках этих договорённостей планируется приобретение двух пассажирских судов «Валдай 45Р». Предполагается, что они будут курсировать на маршрутах до Осы и Оханска.

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