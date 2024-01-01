Алёна Бронникова Первый мобильный глэмпинг в Прикамье примет гостей в октябре Он будет состоять из зеркальных домика и бани Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Доступный Урал" ВКонтакте

В октябре в Пермском крае начнёт работу первый в регионе мобильный глэмпинг. Об этом автор проекта и основатель туркомпании «Доступный Урал» Василий Вавилов рассказал интернет-газете «Текст».

Он сообщил, что глэмпинг будет состоять из домика и бани на колёсах, стены которых будут зеркальными. Баня уже построена, а домик находится на стадии строительства. Он будет рассчитан на размещение пары или семьи с ребёнком.

«Глэмпинг будет максимально сливаться с природой. Кстати, птицы не будут в него врезаться, мы изучили этот вопрос», — сообщил Василий Вавилов.

Глэмпинг будет работать круглогодично. Цена будет зависеть от сезона, локации, доставки и расходов на автономное отопление. В среднем стоимость составит от 5 до 15 тыс. руб. в сутки. Заказать его можно будет в любую точку региона. Авторы проекта предполагают, что передвижной глэмпинг станет первым в России.

В данный момент баня размещена рядом с базой отдыха «Горы Реки» на Усьве. Согласно информации, опубликованной в группе «Доступный Урал», она уже сдаётся в аренду.

О проекте стало известно в апреле. Как отметили тогда авторы, цель передвижного глэмпинга — вид из окна, не жить в доме, а переночевать в живописной локации.

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