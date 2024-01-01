Екатерина Артёмова В Прикамье может появиться первый мобильный глэмпинг Открытие запланировано на лето Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Туроператор «Доступный Урал» планирует построить первый в Пермском крае передвижной глэмпинг. Об этом сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на автора проекта «Доступный Урал» Василия Вавилова.

Глэмпинг будет состоять из двух домиков площадью 8 кв. м и двух саун на колёсах. Один домик будет рассчитан на двух человек, либо на семью с ребёнком. Работать глэмпинг будет круглый год. Пока его планируется разместить около действующего глэмпинга «Доступного Урала» — «Горы Реки» на Усьве. В дальнейшем мобильный глэмпинг можно будет по заказу доставить в любую точку региона. Стоимость аренды домика будет зависеть от времени года, желаемой локации, а также от расходов на автономное отопление. В среднем она составит 5-15 тыс. руб. в сутки.

«Цель — вид из окна, воспользоваться этим домом, не жить в нём, а переночевать в крутой локации. Сейчас мы заканчиваем проектировку домов, просчитываем автономность модуля, так как не должны зависеть от подключения к коммуникациям. Возможно, такой глэмпинг будет первый в России», — отметил Василий Вавилов.

Открытие мобильного глэмпинга запланировано на это лето. Предполагается, что оно будет постепенным, по мере постройки модулей.

Команда «Доступного Урала» ведёт видеоблог про путешествия по Пермскому краю. Также авторы проекта организуют экскурсии по Перми, пешие и автобусные туры по Прикамью, сплавы. В 2022 году «Доступный Урал» запустил собственный глэмпинг «Горы Реки».

Ранее «Новый компаньон» писал, что рынок глэмпингов в первом квартале 2023 года вырос на 170%, на фоне чего власти Пермского края включили несколько таких проектов в свой сборник инвестиционных предложений.

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