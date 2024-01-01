Алёна Бронникова В Соликамске могут появиться новые базы отдыха и глэмпинги В сборник инвестиционных предложений вошло сразу несколько проектов в сфере туризма Поделиться Твитнуть

Инвестиционный портал Пермского края

Власти Пермского края предлагают запустить несколько проектов по строительству баз отдыха и туристических баз. Как сообщается в сборнике инвестиционных предложений, опубликованном на сайте минэкономразвития региона, в первом квартале 2023 года рынок глэмпингов вырос на 170%.

Два проекта, вошедших в документ, предполагают строительство глэмпингов на территории Соликамского городского округа. Один из них может появиться на берегу Камы в п. Тюлькино. Площадь рассматриваемого земельного участка — 3,8 га. На нём предполагается строительство глэмпинга, кафе, детского городка и спортивных площадок для взрослых и детей. Согласно данным Инвестиционного портала Пермского края, объём инвестиций в проект составляет 80 млн руб.

Сборник инвестиционных предложений / Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края

Ещё один глэмпинг может быть организован на Клестовском пруду. Для реализации проекта рассматривается три участка общей площадью 1,38 га.

Также В Соликамске планируется построить две базы отдыха. Одна из них — семейного формата на берегу р. Боровой, на участке площадью 0,9 га, рядом с музеем-заповедником «Усть-Боровской солеваренный завод». Вторая — база отдыха «Нептун» в устье р. Усолка на площади в 1,5 га. Согласно данным 2ГИС, на участке по ул. Железнодорожная, 48 к 1 сейчас находится лодочная станция «Нептун». Пространство планируется организовать для комфортного отдыха на воде, установить шезлонги и построить кафе.

Сборник инвестиционных предложений / Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края

Ещё один проект для туристов и местных жителей в Соликамске предполагает возможность строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с гостиницей для занятий спортом и проведения региональных соревнований. Для его размещения рассматривается участок на Юбилейном проспекте, 4.

Сборник инвестиционных предложений / Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края

В рамках развития туризма на территории Пермского края в сборник вошло также предложение по созданию развлекательного парка на открытом воздухе. На территории 152 га на Ледяной горе в Кунгуре планируют организовать сеть благоустроенных туристских экотроп, веломаршрутов, зон рекреации и интерактивных площадок.

Помимо этого представлены четыре площадки для реализации туристических проектов в п. Кукуштанское (4,7 га), с. Сташково (1,5 га), п. Сылва (2,1 га) и в Кунгурском районе у д. Закоптелково (0,35 га).

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