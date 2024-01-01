В Прикамье выставлено на аукцион 48 лесосек Общий объём заготовки древесины оценивается в 131 тысячу кубометров Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Минприроды Прикамья выставило на аукцион 48 лесосек. Торги по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства состоятся 27 сентября.

Общий объём заготовки древесины оценивается в 131 тыс. куб. м.

Заявки на участие в аукционе можно подать с 10 час. местного времени 9 сентября в электронной форме на Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ». Срок окончания приёма заявок — 12:00 по местному времени 25 сентября.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с января по июнь 2024 года доходы от использования лесов в Пермском крае увеличились на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив свыше 1,6 млрд руб. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. В федеральный бюджет было перечислено более 706 млн руб., на балансе региона осталось свыше 884 млн руб., что на более чем 300 млн руб. превышает уровень прошлого года. Местные бюджеты пополнились на 16,8 млн руб.

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