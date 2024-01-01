Доходы от использования лесов в Пермском крае выросли на 39% И составили более 1,6 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

С января по июнь 2024 года доходы от использования лесов в Пермском крае увеличились на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив свыше 1,6 млрд руб. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе, сообщили в организации «Поволжский леспроект», филиале государственного лесоучётного учреждения «Рослесинфорг».

В федеральный бюджет было перечислено более 706 млн руб., на балансе региона осталось свыше 884 млн руб., что на более чем 300 млн руб. превышает уровень прошлого года. Местные бюджеты пополнились на 16,8 млн руб.

Основными источниками финансовых поступлений стали аренда земель для рубки леса, в том числе через реализацию инвестиционных проектов. Кроме того, доходы поступают от геологического изучения, добычи полезных ископаемых, а также реконструкции и эксплуатации различных объектов, включая туристические услуги.

Всего за шесть месяцев 2024 года российские леса принесли в казну более 38,5 млрд руб. Из них на регионы Приволжского федерального округа приходится 5,2 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.