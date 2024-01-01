Зарина Ситдикова
Ремонт участка шоссе Космонавтов на подъезде к рынку в Перми закончат в сентябре
Объездная дорога будет демонтирована
Запустить движение по участку шоссе Космонавтов, где ведутся работы по монтажу новой водопропускной трубы, планируется до конца сентября. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Управлении автомобильных дорог и транспорта Пермского края.
В ведомстве добавили, что в эти же сроки начнётся демонтаж объездной дороги.
Напомним, подрядная организация приступила к укладке водопропускной трубы на участке шоссе Космонавтов вблизи перекрёстка с ул. Мильчакова в начале марта этого года. Обновление объекта позволит обустроить дополнительную выделенную полосу для поворота на ул. Мильчакова. По другим двум полосам движение автомобильного транспорта, как и сейчас, будет осуществляться в прямом направлении.
Монтаж водопропускной трубы проходит в рамках I этапа реконструкции ул. Крисанова. Основные работы по проекту ведутся на пересечении улицы с шоссе Космонавтов и ул. Столбовой, где возводят путепровод.
Как ранее сообщал «Новый компаньон», министерство транспорта Пермского края продлило ограничение движения транспорта на реконструируемом участке шоссе до 23:59 1 октября 2024 года.
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