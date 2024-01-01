Зарина Ситдикова Ремонт участка шоссе Космонавтов на подъезде к рынку в Перми закончат в сентябре Объездная дорога будет демонтирована Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Запустить движение по участку шоссе Космонавтов, где ведутся работы по монтажу новой водопропускной трубы, планируется до конца сентября. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Управлении автомобильных дорог и транспорта Пермского края.

В ведомстве добавили, что в эти же сроки начнётся демонтаж объездной дороги.

Напомним, подрядная организация приступила к укладке водопропускной трубы на участке шоссе Космонавтов вблизи перекрёстка с ул. Мильчакова в начале марта этого года. Обновление объекта позволит обустроить дополнительную выделенную полосу для поворота на ул. Мильчакова. По другим двум полосам движение автомобильного транспорта, как и сейчас, будет осуществляться в прямом направлении.

Монтаж водопропускной трубы проходит в рамках I этапа реконструкции ул. Крисанова. Основные работы по проекту ведутся на пересечении улицы с шоссе Космонавтов и ул. Столбовой, где возводят путепровод.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», министерство транспорта Пермского края продлило ограничение движения транспорта на реконструируемом участке шоссе до 23:59 1 октября 2024 года.

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